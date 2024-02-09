Türkiye'de ise aşırı avlanma sonucu sayıları düşen Kızıl geyikler Akdağmadeni ormanlarında bulunuyor.

Yozgat'ın doğal güzelliklerini zirveye taşıyan Akdağmadeni ormanlarında nadirliği ile bilinen kızıl geyikler boy gösteriyor.

Bölge genelinde eşsiz bir güzellik sunan Akdağmadeni ilçesinin ormanlarında bulunan kızıl geyikler yaban hayatının zenginliğini gösteriyor.

Akdağmadeni ilçesinde sayıları 16 olduğu söylenen kızıl geyikler, 5,5 hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor.

Kızıl geyiklerin karla kaplı doğada aç kalmaması için Akdağmadeni Belediyesi ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından besleme çalışmaları yapılıyor.

Akdağmadeni ormanlarında bulunan kızıl geyikler, kurt, ayı, vaşak ve domuz, bölgedeki başlıca vahşi yaşamı temsil eder. İç Anadolu'nun ciğeri konumundaki ormanlarda, birçok endemik bitki de yetişir. Ayrıca, doğal su kaynakları bakımından zengin olan ormanlarda birçok noktada akan dereler ve doğasever vatandaşlar tarafından inşa edilmiş güzel çeşmeler bulunur.

Akdağmadeni ormanları, sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda zengin bir yaban hayatını ve doğal su kaynaklarını da içinde barındırıyor. İlçenin doğusundaki dağlık alanlarda yoğunlaşan ormanlık sahalar, bölge sakinlerinin yaz aylarında sıcaklardan kaçıp serinletici bir ortamda doğayla buluşmasına olanak tanıyor.