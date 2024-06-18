Enerjisini güneş panellerinden, yakıtını ise şebeke suyundan karşılayan hidrojen plazma sistemi sayesinde ısınma ve sıcak su ihtiyaçları yüzde 50’nin üzerinde tasarrufla sağlanırken, yıllık 650 tonun üzerinde karbon salınımı engellenmiş oluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kendi uhdesinde hazırladığı ve sağladığı finansman desteği ile Beyşehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen ‘Yeni Nesil Hidrojen Plazma Isıtma Sistemi’ projesi Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda hayata geçirildi. Kış şartlarının çok yoğun hissedildiği, sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı ve doğalgaz altyapısının olmadığı öğrenci pansiyonuna kurulan, üstelik tamamı yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil ısıtma sistemi, güvenli ve tasarruflu ısı elde etmenin yanında küresel ısınmayı tetikleyen karbon salınımını da bertaraf ediyor.

“ENERJİSİ GÜNEŞTEN YAKITI İÇME SUYUNDAN”

Sistemin; içme suyunun bileşenlerinden olan hidrojeni gaz haline dönüştürmeden ve depolama riskine girmeden, üzerindeki reaktörler yardımıyla anlık olarak plazmaya çevirmesi ve bu çevrim ile ısı enerjisine dönüştürmesi mantığıyla çalıştığını söyleyen KOP İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, hidrojenin gaz halinin genellikle endüstriyel uygulamalarda, malzeme işleme süreçlerinde ve enerji üretiminde kullanıldığını, plazma halinin ise merkezi ısıtma sistemine dönüştürülerek hayata geçirilen kamudaki ilk örneği olduğuna dikkat çekerek; “KOP İdaresi olarak bölgemizde kırsal kalkınmayı esas alan pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Tarımdan hayvancılığa, sağlıktan eğitime, enerjiden sanayiye kadar yürütmekte olduğumuz birçok projemiz var. Bu projeler içerisinde Türkiye’de ilk defa özellikle fosil yatıkla ısınan Huğlu Savunma Sanayi Meslek Lisesi yurdunda hayata geçirdiğimiz proje ile enerji maliyetlerini düşürmek, çocuklarımızı fosil yakıttan kurtarmak ve hali hazırdaki verimliliği artırarak sıcak su ve ısınma imkanlarına daha yüksek oranda erişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Özellikle kırsaldaki enerji maliyetlerini düşürmek, bizim önceliklerimiz arasında yer almakta. Hali hazırda kömür kazanı ile ısınmasını sağlayan yurdumuzu hibrit bir sistemle güneş enerjisi ve maddenin dördüncü hali olan plazmayı kullanan kombi sistemi ile ısıtmaya başladık” dedi.

“TEK PROJEYLE YILLIK 650 TONA VARAN KARBON ATIĞININ ÖNÜNE GEÇİLDİ”

Proje sayesinde fosil yakıtlardan tamamen kurtulduklarını ifade eden KOP Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, “Böylece enerji maliyetlerini de yarıya yakın oranda indirerek ciddi manada verimliliği esas alan bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Aynı zamanda yılda yaklaşık 650 ton karbon salınımını da bertaraf etmiş durumdayız. Nihayetinde ülkemizde ilk defa hidrojen plazma teknolojisi ile çalışan ve hibrit olarak enerji maliyetlerini düşüren bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Sistem fosil yakıtları ortadan kaldırdığı ve yüzde 50 oranında ciddi bir tasarruf sağladığı için bizim açımızdan bölgesel anlamda fosil yakıtlara bağlı olarak ısınmasını sağlayan her alanda ciddi bir tasarruf elde etmiş oluyor. Özellikle kırsaldaki ısınma sorunlarını bertaraf edecek, kömür ve doğalgazın tam olarak ulaşamadığı bölgelerde böyle bir sistemin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir pilot uygulamayı bu yurdumuzda sağlamış olduk. Uzun vadede bölgesel kalkınmaya yönelik bu faaliyetlerimizi içeren projeleri devam ettirmeyi düşünüyoruz.

“GES’LER VE HİDROJEN ENERJİSİ KAMUDAKİ TASARRUFUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLABİLİR”

Enerji kaynaklarının çeşitliliği ve verimli kullanımının giderek daha da büyük bir önem kazandığının altını çizen Başkan Karakoyunlu, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kamu kurum ve kuruluşlarımız, enerji tüketimini azaltacak, maliyetleri düşürecek çeşitli tedbirler alıyorlar. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kaynakları ve hidrojen plazma ısıtma sistemleri, kamu tasarrufunun önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Kamuda enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümlerinin gereğini yerine getirmeyi amaçladığımız aydınlatma ve ısıtma sistemi revizyonları projelerimizle; enerjide bağımsızlık ve arz güvenliği, sıfır emisyon, sıfır atık hedefine uygun çevre dostu enerji üretimi, kırsal alanlarda düşük maliyetli üretim ile kırsal kalkınmanın öncelenmesi ve bu sayede kırsaldan kente göçün azaltılarak mümkün olduğu kadar tersine göçün teşviki, altyapı yatırımlarından tasarrufla sürdürülebilirlik ve inovasyon temek öncelik ve hedeflerimiz arasındadır. Enerji, Sanayi ve Teknoloji Koordinatörlüğümüzce yapılan test ve saha araştırmalarında gördük ki, sistemin mevcut ısıtma ekipmanlarına kolay bir şekilde entegre edilmesi ve GES, RES gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla direkt çalışabilmesi, bireysel kullanımlarda en fazla 4, kamusal alan kullanımlarında ise en fazla 2 yıl içende kendini amorti ediyor. Bunun yanı sıra kömüre oranla yüzde 50’nin üzerinde bir tasarruf sağladığı tespit edilmiştir”