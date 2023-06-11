Söz konusu çalıştaya; Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Yüksekögretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Havvanur Yurtsever, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Polis Akademisi Başkan Yardımcıları 1.Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnal, 1.Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayşegül Özcan, Polis Amirleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İmga, Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bayram Ali Soner, Adli Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Coşkun Taştan, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol Yaprak, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan temsilciler ile çeşitli kurumlardan katılımcılarla gerçekleştirildi.

Çalıştayda; “Türkiye’de Kadın Politikaları” ve “Sektörel Tartışmalar” oturumları ele alındı.

Çalıştaya Yozgat’tan katılım sağlayan Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Türker, böyle güzel verimli bir çalıştaya davet edilmekten onur duyduğunu dile getirerek, emeği katkısı olan herkese teşekkür etti.

Çalıştayın amacından bahseden Türker, “Bu çalıştay, Cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken Türkiye’deki kadın hakları, sektörel kazanımlar ve gelecek yorumlarını ele alarak kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’deki kadınların karşılaştıkları fırsatlara ve zorluklara dikkat çekerek, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı arttırmayı, kadınların haklarına saygı gösterilmesini ve kadınların iş, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve sinema, ve spor gibi alanlarda daha fazla yer alabilmelerini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, çalıştayın amacı, kadınların gelecekteki durumlarına yönelik öngörülerde bulunarak, politikalar ve stratejiler geliştirilmesine de katkı sağlamaktır. Çalıştay sonrasında yayınlanacak rapor ile katılımcıların katkılarıyla oluşacak fikir ve önerilerin toplumla paylaşılması ve bu alanda oluşturulacak politikalara katkı sunulması amaçlanmaktadır” dedi. Mustafa Babayiğit