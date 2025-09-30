Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 168 bin artış göstererek 3 milyon 44 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı da 0,4 puan artarak yüzde 8,5’e yükseldi. Kadın işsizliği erkeklerin neredeyse iki katına ulaştı.

Kadın İşsizlerde Artış Gözlemlendi

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 seviyesinde kalırken, kadınlarda yüzde 11,6 olarak hesaplandı. Böylece kadın işsizliği erkeklerin neredeyse iki katı düzeyinde gerçekleşti.

Genç İşsizler Yüzde 16 Oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ağustosta 0,8 puan artarak yüzde 16’ya yükseldi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak kaydedildi.

İstihdam Arttı

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 208 bin artarak 32 milyon 829 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 49,4 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,6 iken, kadınlarda yüzde 32,6 olarak belirlendi.

İş Gücü Arttı

İş gücü, ağustosta 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 54 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,9 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 29,7’ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 oldu.

Çalışma Sürelerinde Azalma Görüldü

İstihdam edilenlerden iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustosta 0,7 saat azalarak 41,8 saat olarak belirlendi.