Birkaç ay öncesine kadar yatırım aracı olarak anılan sıfır otomobil piyasası, son dönemlerde sakinleşti. Artık markaların haftalık zamları sona erdi. Üstelik sıfır otomobil kıtlığı da kalmadı. Vatandaş, geçmişte aylar süren bekleme süreleriyle karşılaşmıyor. Tüm süreç, birkaç haftada tamamlanıyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, temmuz ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Marka-Model Haziran Başlangıç Fiyatı Temmuz Başlangıç Fiyatı

Fiat Panda* 830.900 TL 830.900 TL

Hyundai i10 835.000 TL 835.000 TL

Kia Picanto 850.000 TL 850.000 TL

Citroen C3 890.000 TL 890.000 TL

Dacia Spring* 885.000 TL 892.000 TL

Mitsubishi Space Star** 964.700 TL 964.700 TL

Fiat Egea Sedan 969.900 TL 969.900 TL

Hyundai i20 895.000 TL 970.000 TL

Renault Taliant 965.000 TL 977.000 TL

Yudo 3 990.000 TL 990.000 TL

2023 model yılı ile satışı devam eden modeldir.

2022 model yılı ile satışı devam eden modeldir.

FİAT PANDA FİYATI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.0 70 HP, Hibrit (City) Cross, Manuel 830.900 TL

1.0 70 HP, Hibrit (Cross 4x2) Urban, Manuel 887.900 TL

HYUNDAİ İ10 FİYATI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel 835.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, AMT 905.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite, AMT 970.000 TL

KİA PİCANTO

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.0L 67PS AMT, Benzinli Feel, AMT 850.000 TL

1.0L 67PS AMT, Benzinli Cool, AMT 895.000 TL

1.2L 84PS AMT, Benzinli Feel, AMT 895.000 TL

CİTROEN C3 FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.2 PureTech 83 HP, Benzinli Feel Bold, Manuel 890.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Feel Business, Otomatik 1.077.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Feel Bold, Otomatik 1.087.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli Shine, Otomatik 1.023.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli ELLE, Otomatik 1.166.000 TL

DACİA SPRİNG FİYATI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

Electric 65, Elektrikli Extreme, Otomatik 892.000 TL

MİTSUBİSHİ SPACE STAR FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.2L 71 PS, Benzinli Intense, Otomatik 964.700 TL

FİAT EGEA SEDAN

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Easy, Manuel 969.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Easy, Manuel 1.143.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy, Otomatik 1.305.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Easy, Otomatik 1.437.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban, Manuel 1.024.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Urban, Manuel 1.198.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban, Manuel 1.257.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban, Otomatik 1.360.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.482.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge, Manuel 1.079.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel Lounge, Manuel 1.253.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge, Otomatik 1.415.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Lounge, Otomatik 1.537.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited, Manuel 1.134.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited, Otomatik 1.470.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit Limited, Otomatik 1.592.900 TL

HYUNDAİ İ20 FİYATI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Jump, Manuel 970.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.045.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Style, Otomatik 1.105.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Style Limited Edition, Otomatik 1.135.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.185.000 TL

RENAULT TALİANT FİYATI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

1.0 Turbo 90 bg, Benzinli Joy, Otomatik 977.000 TL

YUDO 3 FİYATLARI

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat

70 kW, Elektrikli -, Otomatik 990.000 TL