Birkaç ay öncesine kadar yatırım aracı olarak anılan sıfır otomobil piyasası, son dönemlerde sakinleşti. Artık markaların haftalık zamları sona erdi. Üstelik sıfır otomobil kıtlığı da kalmadı. Vatandaş, geçmişte aylar süren bekleme süreleriyle karşılaşmıyor. Tüm süreç, birkaç haftada tamamlanıyor.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, temmuz ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Marka-Model   Haziran Başlangıç Fiyatı Temmuz Başlangıç Fiyatı

Fiat Panda*        830.900 TL          830.900 TL

Hyundai i10        835.000 TL          835.000 TL

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Kia Picanto         850.000 TL          850.000 TL

Citroen C3           890.000 TL          890.000 TL

Dacia Spring*    885.000 TL          892.000 TL

Mitsubishi Space Star**               964.700 TL          964.700 TL

Fiat Egea Sedan 969.900 TL          969.900 TL

Hyundai i20        895.000 TL          970.000 TL

Renault Taliant  965.000 TL          977.000 TL

Yudo 3  990.000 TL          990.000 TL

2023 model yılı ile satışı devam eden modeldir.

2022 model yılı ile satışı devam eden modeldir.

Kia

FİAT PANDA FİYATI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.0 70 HP, Hibrit               (City) Cross, Manuel       830.900 TL

1.0 70 HP, Hibrit               (Cross 4x2) Urban, Manuel         887.900 TL

Iii20

HYUNDAİ İ10 FİYATI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.0 MPI 67 PS, Benzinli  Jump, Manuel   835.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli  Style, AMT          905.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli  Elite, AMT           970.000 TL

Kiaa Picanto

KİA PİCANTO

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.0L 67PS AMT, Benzinli               Feel, AMT           850.000 TL

1.0L 67PS AMT, Benzinli               Cool, AMT          895.000 TL

1.2L 84PS AMT, Benzinli               Feel, AMT           895.000 TL

C3

CİTROEN C3 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.2 PureTech 83 HP, Benzinli      Feel Bold, Manuel           890.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli    Feel Business, Otomatik               1.077.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli    Feel Bold, Otomatik       1.087.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli    Shine, Otomatik               1.023.000 TL

1.2 PureTech 110 HP, Benzinli    ELLE, Otomatik 1.166.000 TL

Dacia

DACİA SPRİNG FİYATI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

Electric 65, Elektrikli       Extreme, Otomatik         892.000 TL

Mitsubishi

MİTSUBİSHİ SPACE STAR FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.2L 71 PS, Benzinli         Intense, Otomatik          964.700 TL

Egea

FİAT EGEA SEDAN

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.4 Fire 95 HP, Benzinli  Easy, Manuel    969.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel    Easy, Manuel    1.143.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel  Easy, Otomatik 1.305.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit       Easy, Otomatik 1.437.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli  Urban, Manuel 1.024.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel    Urban, Manuel 1.198.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel  Urban, Manuel 1.257.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel  Urban, Otomatik             1.360.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit       Urban, Otomatik             1.482.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli  Lounge, Manuel              1.079.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP, Dizel    Lounge, Manuel              1.253.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel  Lounge, Otomatik           1.415.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit       Lounge, Otomatik           1.537.900 TL

1.4 Fire 95 HP, Benzinli  Limited, Manuel              1.134.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP, Dizel  Limited, Otomatik           1.470.900 TL

1.5 T4 130 HP, Hibrit       Limited, Otomatik           1.592.900 TL

I20

HYUNDAİ İ20 FİYATI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.2 MPI 84 PS, Benzinli  Jump, Manuel   970.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Jump, Otomatik               1.045.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Style, Otomatik 1.105.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Style Limited Edition, Otomatik 1.135.000 TL

1.4 MPI 100PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.185.000 TL

Renault T

RENAULT TALİANT FİYATI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

1.0 Turbo 90 bg, Benzinli              Joy, Otomatik    977.000 TL

Yudo

YUDO 3 FİYATLARI

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman        Fiyat

70 kW, Elektrikli               -, Otomatik         990.000 TL

Kaynak: Webtekno