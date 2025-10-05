Ankara Kalesi'ni turizme kazandırmak ve kaleye olan ilgiyi arttırmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafında yapılan açıklamada kaleye Gastronomi Merkezi kurulacağı duyuruldu.

Yeni Gastronomi Merkezi

Resmi X hesabı üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında Ankaralıları bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi "Turizmin Kalesi ANKARA KALESİ tarih ve yaşam dolu yeni projelerimizle canlanmaya devam ediyor.

Ankara Kalesi’ndeki tescilli üç taşınmazı birleştirilmesiyle Başkent’e kazandırılacak “Gastronomi Merkezi” için çalışmalara başladık.

Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran Sokaklarının kesişme noktasındaki üç ayrı konut geleneksel sokak dokusuna uygun şekilde yenilenecek; yerel ve otantik lezzetlerle kültürel mirasımız korunarak turizme katkı sağlanacak, gelecek nesillere ulaşacak." ifadelerini kullanarak gastronomi merkezi kuracaklarını ifade etti.

Ankara Kalesi İçin Yeni Adım Atıldı

Ankara Kalesi'nde kurulacak olan gastronomi merkezi için, Dış Kale Mahallesi'nde 4 farklı sokak kesişiminde bulunan Geleneksel Türk Evi'nde rekonstrüksiyon çalışmaları başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gastronomi merkezi Yozgatlılar ve Ankaralıların hizmetine sunulacak.