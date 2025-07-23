İstanbul Fatih’te, Osmanlı hanedanının sürgün edilmesinden sonra, Türkiye’de doğan ilk Osmanlı şehzadesi olarak 2 Ağustosn1979’da dünyaya gelmiştir. Harun Abdülkerim Osmanoğlu’nun oğlu, ikinci Abdülhamid’in ise torunudur.
2'nci Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının 1924'te sürgün edilmesinin ardından 1979'da İstanbul'da doğan ilk hanedan üyesidir.
Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu olan Harun Abdülkerim Osmanoğlu Efendi’nin oğlu ve Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin 4. Kuşak torunudur.
Türkiye'de Doğan İlk Osmanlı Şehzadesi
Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sürgünden sonra Türkiye’de doğan ilk Osmanlı Şehzadesidir. Fatih semtinde 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuştur. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Türkiye gazetesinde 10 yıl gazetecilik yapmış, 3 yıl da TGRT’de çalışmıştır. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.