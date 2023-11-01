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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, madeni paraları tekrar basmak için onay bekliyor

Türkiye'de madeni paralarla ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşanıyor. 34 yıl önce tedavülden kaldırılan 2.5 TL'lik madeni paraların yeniden kullanıma sunulacağına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Detaylar şu şekilde:

Madeni paraların geleceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılırken, bu kez 2.5 TL'lik madeni paraların geri dönüş yapacağı iddia edildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün, 2.5 TL'lik madeni paraları yeniden basmak için hazırlıklarını tamamladığı öne sürüldü. İddiaya göre, Darphane, basım işlemi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekliyor.

Son olarak 1989 yılında tedavülden kaldırılan 2.5 TL'lik madeni paranın, sadece 1 TL maliyetle basılacağı ifade ediliyor. Sözcü gazetesinin iddiasına göre, yetkililer, bu adımın tasarruf sağlayacağını ve aynı zamanda piyasadaki bozuk para eksikliğini gidereceğini belirtiyorlar.

Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle basılan 5 TL'lik madeni paranın maliyetinin 2.30 TL olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu gelişmeler, madeni paraların geri dönüşünü sağlayarak ekonomik açıdan önemli bir adım olabilir. İlerleyen günlerde resmi onay ile madeni paraların tekrar tedavüle girmesi bekleniyor.