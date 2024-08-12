İstanbul'da faaliyet gösteren Emek Compressors Yönetim Kurulu Başkanı Yozgatlı İş İnsanı Mehmet Yüzüak, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan''ı ziyaret ederek yapmış oldukları çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Yüzüak'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Emek Compressors hakkında Vali Mehmet Ali Özkan’a bilgiler veren Mehmet Yüzüak şunları söyledi: “Emek kompresör firması 1979 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar, pistonlu hava kompresörleri, yüksek basınç hava kompresörleri, vidalı hava kompresörü, yüksek basınç gaz kompresörleri, hava kurutucuları ve hava filitrelerinin imalatını yapmaktadır. Ayrıca, bütün bunlara ek olarak kendisi servis, bakım ve yedek parça hizmetleri de sunmaktadır. Emek kompresör; Türkiye’de hava kompresörleri imalatçıları arasında en iyi bilinen markalardan birisidir. Bu ürünlerin, yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve problemsiz çalışmasının sonucudur. Emek hava kompresörleri; Tekstil sanayi, metal sanayi, gıda sanayi, kimya sanayi, mobilya sanayi, medikal gaz sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak; müşteriye özel hava ve gaz kompresörlerinin imalatı da yapılmakta” ifadelerini kullandı.