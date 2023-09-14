2023 yılı Elektronik ve Elektrik Mühendisliği alanındaki en iyi üniversiteleri belirlemek amacıyla Research.com araştırma topluluğu, çeşitli veri kaynaklarından birleştirilmiş verileri kullanarak kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda, Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Elektrik Mühendisliği, Türkiye’deki alanında en iyi 5 üniversite arasında yerini aldı.

Elde edilen başarıyla, Doğuş Üniversitesi Elektronik ve Elektrik Mühendisliği alanındaki üstün akademik performansını ve araştırma katkılarını kanıtlamış oldu. (İHA)