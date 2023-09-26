Türkiye'nin yerel yönetim haritası önemli bir dönüşümün eşiğinde. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde 51 ilin daha büyükşehir belediye statüsü kazanması planlanıyor ve bu iller arasında Tokat da yer alıyor.

Bu büyük değişiklik, AK Parti'nin üzerinde titizlikle çalıştığı yeni yerel yönetimler projesinin bir parçası olarak hayata geçirilecek. 51 ilin daha büyükşehir belediye olması, büyükşehir belediyeleri aracılığıyla kentin bütünsel planlamasını ve yönetimini daha etkin hale getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir belediyelerinin artan yetkileri, altyapı, ulaşım, çevre ve diğer kentsel hizmetlerin daha koordineli bir şekilde sunulmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda, vatandaşlar hem büyükşehir belediye başkanlığı için hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

Tokat, bu önemli dönüşümle birlikte büyükşehir belediye statüsü kazanacak iller arasında bulunuyor. (Haber Merkezi)