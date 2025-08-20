‘Sorunları Yakından Takip Edeceğiz’

AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı kapsamında Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Yozgat İl Yönetim Kurulu Üyesi Harun Arslan ile birlikte Yenifakılı ilçesini ziyaret etti.

Ziyarette Baykoç ve Arslan, AK Parti Yenifakılı İlçe Başkanı Recep Karabulut, İlçe Koordinatörleri Köksal Ustaoğlu ve Mustafa Doğan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları tarafından karşılandı.

İlk olarak parti binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonu, parti çalışmaları ve ilçedeki ihtiyaçlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Parti binasındaki programın ardından Milletvekili Baykoç ve beraberindekiler, Yenifakılı Kaymakamı İsa Uğur’u makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin genel durumu, kamu yatırımları ve vatandaşların talepleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında heyet, Yenifakılı Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüce ile bir araya gelerek esnafın beklenti ve sorunlarını dinledi. İlçe ekonomisine katkılar ve kooperatif çalışmaları üzerine görüşmeler yapıldı.

Heyet, günün sonunda ilçe esnaflarını da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, esnafların taleplerini not aldı. Milletvekili Baykoç, esnafa yönelik projeler ve ekonomik destekler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda konuşan Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Yenifakılı’da gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Bugün burada hem teşkilatımız hem de vatandaşlarımızla bir araya geldik. İlçemizin sorunlarını ve taleplerini dinledik. AK Parti olarak her zaman milletimizin yanındayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunun merkezinde vatandaşımız var. Yenifakılı’nın gelişmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”