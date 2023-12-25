Milli Savunma Bakanlığı (MSB), cumartesi günü Irak'ın kuzeyinde 6 askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin de yaralandığını duyurmuştu. Duyurunun ardından şehit sayısı 12’ye yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 30 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir."

MSB cuma günü yaptığı başka bir açıklamada da Irak’ın kuzeyinde, PKK tarafından yapılan saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son 24 saat içerisinde şehit sayısı 12'ye yükseldi.

Şehit olan askerlerin isimleri şu şekilde:

Türkiye üzüntüye boğuldu

Piyade Teğmen Ramazan Günay.

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Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan.

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Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu.

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Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca.

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Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın.

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Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı.

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Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem.

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Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan.

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Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar.

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Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz.

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Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlere taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlere taziye mesajı

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Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak.

Kaynak: Haber Merkezi