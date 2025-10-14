Yozgat ve Türkiye'de Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken altın alacaklara işçilik maliyeti uyarısı yapıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş işçilik maliyetlerine dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Fiyat Karmaşası, Zararınız Büyük Olabilir!

Yozgat ve Türkiye'de, altın fiyatlarında son dönemlerde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ana trendi yükseliş yönünde olan altında fiyatlar baş döndürücü bir seviyede bulunuyor. Fiziki piyasada ise çok daha farklı fiyatlar görülüyor. Kuyumculardan altın almak isteyenler işçilik maliyetleri adı altında ek bir ücret ödemek durumunda kalıyorlar. Bu işçilik maliyetlerinin bir standart uygulaması da bulunmuyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın için uygulanan işçilik maliyetlerine dair bir değerlendirmede bulundu. İslam Memiş bir hafta önceki fiyatlarla bugünkü fiyatları karşılaştırarak işçilik maliyetlerinin nasıl bir yük olduğunu ortaya koydu. Altın yatırımı yapmak isteyenlere çok önemli bir uyarı olan bu açıklama ile piyasadaki görüntü çok daha net bir şekilde ortaya çıktı.

İşçilik Maliyeti Kafa Karıştırıyor

Altın fiyatlarının içerisinde bulunan işçilik maliyetlerine dikkat çeken İslam Memiş, “Ons 4.000 $ iken 1 kg altın 137.920 $ idi. Ons 4.104 $ 1 kg altın 135.500 $ şu an. Haklı olarak şaşırdınız. Bunun adı sizi geçen hafta uyardığım işçilik. Yani, talep çok olunca ithalat yasağından dolayı içeride fiziki yokken işçiliğe koy babam koy.” dedi.

İslam Memiş’ten Açılama

Açıklamalarını sürdüren İslam Memiş, “Geçen hafta size “Kimin 3.500-6.000-11.500 $ işçilikli altınını alıyorsunuz?” diye sormuştum. Soru şu: Geçen hafta paketli veya külçe alan kazandı mı? Ons 4.000 $ idi gram 5.900 lira idi. Şu an ons 4.105 $ gram 5.693 lira!” ifadelerini kullandı. Fiziki piyasada altın satışlarında bir işçilik maliyeti uygulanıyor ve buna da makas aralığı adı veriliyor. Resmi kurun üzerinde olan bu fiyatlama ile altın piyasasında dönemsel olarak fiyat karmaşası yaşanabiliyor.