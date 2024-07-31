UEFA Ülke puanı sıralamasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 mağlup etmesinin ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında yükseliş yaşandı. Ülke puanı sıralaması, Türkiye'nin Avrupa'daki takım sayısını belirleyen önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Lugano'ya karşı elde ettiği galibiyet, Türkiye'nin UEFA Ülke puanı sıralamasında büyük rol oynadı. Yeni sezonda Türkiye'nin Avrupa'da 5 temsilcisi olacak. Geçtiğimiz hafta, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in galibiyetlerinin ardından Türkiye 600 puan kazandı. Bu durum, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında bir üst basamağındaki Belçika ile olan puan farkını azaltma hedefini güçlendirdi.

UEFA Ülke puanı sıralamasında liderlik koltuğunda İngiltere bulunuyor. İngiltere, topladığı 89.160 puanla zirvede yer alırken, İtalya 79.106 puanla ikinci, İspanya ise 73.989 puanla üçüncü sıradadır. Türkiye, geçtiğimiz sezon 3 basamak birden yükselerek 9. sıraya yerleşmişti.

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Türkiye'nin ülke puanı 34.400'e yükseldi. Bu sonuç, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki 9. basamağını sağlamlaştırarak, Çek Cumhuriyeti'nin üst sıralarına yükselme ihtimalini de geride bıraktı.

UEFA Ülke puanı sıralamasındaki güncel durumu takip etmek, Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek açısından önem taşıyor. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin başarıları, ülke puanı sıralamasında daha üst sıralara yükselmek için kritik rol oynayacak.

Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası aşağıda bulunan ülke puanı güncellenmiştir.

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.160

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.736

6- HOLLANDA - 54.150

7- PORTEKİZ - 48.816

8 - BELÇİKA - 42.700

9 - TÜRKİYE - 34.400

10 - ÇEK CUMHURİYETİ - 34.350

11- İSRAİL 29.000

12-NORVEÇ - 28.750

13 - AVUSTURYA - 28.200

14-İSKOÇYA - 27.700

15- YUNANİSTAN - 27.375