Tek kişilik yerli uçan araba olarak tasarlanan AirCar için ilk satış ve teslim tarihi duyuruldu. AirCar almak isteyenler için satış 2026 senesinin ilk aylarında başlarken teslimatlar da 2026 sonuna kadar başlayacak.

Teslim Ve Sipariş Tarihi Belli Oldu!

Yerli uçan araba AirCar'ın tek kişilik versiyonunun satışı 2026'nın ilk aylarında başlayacak ve 25 adetinin teslimatı aynı yıl içerisinde gerçekleştirilecek.

Tek kişilik araçlarının testlerinin tamamlandığını belirten Altunbozar, bu aracın çift kişiliğe göre üretiminin daha kolay ve uygun bütçeli olduğunu kaydetti.

Altunbozar, 2026'da tek kişilik 25 uçan arabanın teslimatını yapmayı planladıklarını dile getirerek, satışının 2026'nın başında başlayacağını ifade etti.

40 Kilometreye Kadar Uçuş Yapabiliyor

Tek kişilik uçan arabanın 115 kilogram ağırlığında olduğunu anlatan Altunbozar, batarya seçeneğine göre 40 kilometreye kadar uçuş yapabildiğini bildirdi.

AirCar ortalama 60 kilometre hız yapacak. 30-40 dakika arası uçuş süresine sahip olacak AirCar eğlence yada eğitim amaçlı olarakta kullanılabilecek. Tek kişilik versiyonda batarya modüler olarak tasarlandığı için değiştirilebilecek ve uçan araba yarım saatte şarj edilebilecek.