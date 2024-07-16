Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye 3'üncüsü olan Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Salih Köser ve ailesini makamında misafir etti.

Ziyarette Salih Köser’in ailesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ta hazır bulundu.

Vali Özkan, Köser'i tebrik ederek başarılarının devamını dileyip çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.