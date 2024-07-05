Türkiye Şampiyonu Yozgat’tan

Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Rabia Karadaş Türkiye şampiyonu oldu.

Konya'da 01-09 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 65 kg Low Kick kategorisinde Yozgat’ı temsil eden sporcu Rabia Karadaş Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

“ŞAMPİYONLUKLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “01-09 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda 65 kg Low Kick kategorisinde Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızdan Rabia Karadaş Türkiye şampiyonu olmuştur. Katıldığı her turnuvada bizleri ve ilçemizi gururlandıran, büyük bir başarı hikayesine sahip sporcumuz Rabia Karadaş'ı ve Milli Takım Antrenörlerimiz Tayfun Öztürk ve Taner Öztürk Hocamızı tebrik ediyor, Belediyemize ve ilçemize yaşattıkları bu gurur için teşekkür ediyoruz” dedi.