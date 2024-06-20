A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 yolculuğundaki heyecan dolu serüvenine devam ederken, Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı önemli maçın hakemi belli oldu.

Milli Takım, turnuvaya Grücistan karşısında etkileyici bir başlangıç yaparak 3-1'lik skorla galip gelerek adeta sahanın hakimi oldu. Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle güçlü performans sergileyen ekip, grup liderliği için kararlı bir şekilde ilerliyor.

Portekiz ile oynanacak kritik maçta düdük Felix Zwayer tarafından çalınacak. Tecrübeli Alman hakem, 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi yönetecek ve bu müsabakanın heyecan dolu geçmesini sağlayacak.

Milli Takım, taraftarlarıyla birlikte EURO 2024 yolculuğunda büyük umutlar taşırken, Portekiz karşısında alacağı sonuçla gruptan birinci çıkmayı hedefliyor.