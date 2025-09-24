Soruşturma piyasaları altüst etti!

Türkiye gündeminde siyasetteki yüksek tansiyon, finansal piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) yönelik soruşturma ve TÜSİAD davası, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.

Dava Ve Soruşturmaların Etkisi Nasıl Oldu

Borsa ve döviz piyasalarında etkisi hissedilen gelişmelerle BİST100 endeksi 11.468’den güne başlarken, önceki kapanışın altına inerek 11.332 puana geriledi. Düşüş, özellikle bankacılık endeksinde yoğunlaştı. Dolar/TL ise gün boyu yükselişini sürdürdü.

Negatif Etki

Ekonomistler, Türkiye’nin yüksek sıcak para yükü ve siyasi belirsizliklerle birlikte piyasada negatif enerjinin biriktiğine dikkat çekiyor. Ünlü ekonomist İris Cibre, “1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla siyasi riskler tekrar gündeme gelebilir. Yüksek sıcak para ve faiz indirimlerinin sürdüğü bir ortamda, siyasi belirsizlik döviz talebini artırabilir. Risk yönetimi kritik.” uyarısında bulundu.

Küçük Yatırımcılar İçin Sıkıntı Çanları Çalıyor

Ekonomist Emre Şirin de piyasanın haber akışlarına bağlı hareket ettiğini belirterek küçük yatırımcıyı uyardı. Şirin, Ekim sonuna kadar oynaklıklara şahit olunabileceğini ve borsada düşüş ve yükselişler olabileceğini, ancak yükselişlerin genellikle büyük yatırımcı lehine olacağını kaydetti. Bunun yanı sıra ünlü ekonomist, küçük yatırımcılara temkinli olmalaları konusunda uyarıda bulundu.