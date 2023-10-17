Tahmini Okuma Süresi: dakika

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Türkiye Petrolleri, ülkemizin hidrokarbon kaynaklarını üretim faaliyetleriyle milletimizin emrine sunma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor. Bu nedenle, TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü'nde 33 (MYO mezunu) personel alımı gerçekleştirecek.

ALIM YAPILACAK UNVANLAR

1 Lojistik Meslek Elemanı

23 Diğer Teknisyen ve Teknikerler

1 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı

1 Denetmen

1 Sistem İşletmeni

1 Muhasebe Meslek Elemanı

2 Büro Memuru (Genel) (Ambarcı (Otomotiv))

3 Büro Memuru (Genel)

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 2022 yılı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

İlgili MYO programlarından mezun olmak gerekmektedir.

DİĞER TEKNİSYEN - TEKNİKER ALIMI ŞARTLARI

Alımlar farklı alanlardan yapılacağından, adayların ilgili bölüm mezunu olmaları gereklidir. Şartlar İŞKUR üzerinden duyurulacaktır.

Başvurular, 16 - 20 Ekim 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecektir. Adaylar, başvurularını belirtilen tarihler arasında gerçekleştirmelidirler. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bu önemli personel alım fırsatını kaçırmamak için başvurularını zamanında yapmaları önemlidir.