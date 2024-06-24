Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın kimdir? Detaylar haberimizde…

Birol Aydın, Kars Sarıkamış'ta doğmuştur. İlköğrenimini köy ilkokulunda tamamlayan Aydın, lise sınavını başarıyla kazanarak Kars Susuz Yatılı Öğretmen Okulu'ndan mezun olmuştur. Bu dönemlerde Boks sporuyla ilgilenmeye başlayan Aydın, 60 kilo sıkletinde birçok derece elde etmiştir. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenimini tamamlayan Aydın, öğretmenlik kariyerine başlamış ve çeşitli illerde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmıştır.

Sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri de üstlenen Birol Aydın, 2002 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölümü Eğitim Uygulama Okulu'na atanan ve burada öğretmenlik ve Okul Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Türkiye'de ilk kez Zihinsel Engelliler Bando Takımı ve Zihinsel Engelliler Semazen Ekibi'ni kurarak büyük ses getirmiştir. Otistik Çocuklar Mehteran Takımı'nın oluşturulmasına öncülük eden Aydın, bu takımı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda özel bir konser vererek toplumsal farkındalığı artırmıştır.

İlkleri başarma prensibiyle tanınan Birol Aydın, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı'na seçilmiş ve başarıyla sürdürdüğü bu görevi 2 dönem boyunca yürütmüştür. Ayrıca İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Müdürlüğü ve Karşıyaka Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü olarak da görev yapmaktadır.