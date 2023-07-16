Ü11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ni ve Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine destek vermeyi kabul etmesini değerlendiren Prof. Dr. Havva Kök Arslan, zirvede Türkiye’nin kısmen de olsa istediğini aldığını söyledi.

Türkiye’nin İsveç’in üye olması konusunda çekincesi olmadığını belirten Arslan, NATO tarihinde ilk defa Türkiye’nin ısrarıyla terörle mücadele koordinatörlüğü kurulacağına da dikkat çekti ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye destek verme sözünü tutup tutmamasının Batı ve Amerika ile olan ilişkilerimize bağlı olduğunu vurguladı.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ni Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Havva Kök Arslan, “Bu zirvede Türkiye’nin kısmen istediğini aldığını söyleyebiliriz. Aslında başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Epeyce zorladık, bundan sonra zorlamanın bir anlamı yoktu. Konjonktür öyle bir kilitlendi ki, Türkiye’nin şu anda ‘hayır’ demesi mümkün olmazdı. Şartlar farklı olsaydı; örneğin Kıbrıs’ın tanınması bir şart olarak getirilebilirdi. Ancak bu restleşmeyi en uygun durumda bırakmak gerekir. Öyle de oldu, bırakılması gereken yerde bırakıldı. ‘Hayır’ denseydi bütün Türkiye üzerine daha büyük bir baskı gelirdi ve Türkiye için iyi olmazdı.” diye konuştu. İGF