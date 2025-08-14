Yozgat Şehit Hastanesi poliklinikler önünde yapılan açıklamaya, Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendika temsilcileri katıldı.

“Teklifi Reddediyoruz”

Açıklamada konuşan Türkiye Kamu Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte yaklaşık 25 milyon vatandaşı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu teklifin yetersiz olduğunu belirtti. Kabayel, 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam teklifini, memur ve emeklilerin ekonomik beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle reddettiklerini söyledi.

Kabayel, akaryakıt fiyatları, vergiler, market fiyatları ve kiralardaki artışlar nedeniyle kamu çalışanlarının zor bir ekonomik dönemde olduğunu vurguladı. Kabayel, “Hayat pahalılığı ve kiraların yüksekliği nedeniyle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde kimse çalışmak istemiyor. Kamuda aynı işi yapan, benzer eğitim düzeyinde ama farklı mevzuata tabi çalışanlar arasında büyük bir uçurum oluştu. Getirilen teklif, bu adaletsizlikleri giderecek önlemler içermiyor” dedi.

“Adalet Ve Hakkaniyet Talep Ediyoruz”

Kabayel, toplu sözleşmede taleplerinin açık olduğunu belirterek, “Biz adalet istiyoruz, hakkaniyet istiyoruz. Ormancımız, sağlık çalışanımız, eğitimcimiz, diyanet çalışanımız ve tüm kamu personelimiz gelecek kaygısı taşımadan hizmet üretsin istiyoruz. Biz, Türkiye Kamu Sen olarak 2026 için kümülatif yüzde 88,6; 2027 için yüzde 45,2 oranında zam talebiyle toplu sözleşme masasına geldik. Gelinen noktada Kamu İşveren Heyeti’nin teklifi kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kabayel, 3600 ek gösterge, vergi adaleti, emekli maaşlarının düzenlenmesi, bayram ikramiyesi ve yardımcı hizmetlilerin sorunlarının çözümü gibi taleplerin de karşılanması gerektiğini söyledi.

Eylem Süreci Başlatıldı

Kabayel, teklifin piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, “Bu teklif bizleri masadan uzaklaştırıyor, alanlara itiyor. Bugün başlattığımız eylemleri yükselterek sürdüreceğiz. Yarın sosyal medyada farkındalık çalışması yapacağız, pazartesi ise ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, illerimizde ise kurumlar önünde olacağız. Tüm vatandaşlarımızı eylemlerimize destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Kabayel, mücadelelerinin başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin refah ve daha yaşanabilir bir Türkiye için olduğunu sözlerine ekledi.