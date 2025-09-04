Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, açıklanan enflasyon rakamlarının memur ve emekli maaşlarını erittiğini belirterek, yeni bir düzenlemenin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Kabeyel, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin verilerine göre mal ve hizmet fiyatlarının aylık yüzde 2,04, yıllık ise yüzde 32,95 oranında arttığını hatırlattı.

Temmuz ve ağustos aylarında enflasyonun yüzde 4,14’e ulaştığını vurgulayan Kabayel, şunları kaydetti: “Yıl sonuna 4 ay olmasına rağmen temmuz ayında memur ve emeklilere verilen yüzde 5’lik artış neredeyse tamamen eridi. Enflasyon hedefleri tutmuyor, maaşlar eriyor. Çarşıdan pazara, mutfaktan cebe yansıyan zamlar çalışanların bütçesini her geçen gün daha fazla zorluyor.”

Kabeyel, maaş artışlarının hedeflenen enflasyona endeksli olmaktan çıkıp “ön ödemeli güncelleme” haline geldiğini dile getirerek, “Refah payı talebimiz hayati bir unsur, enflasyon farkının ortaya çıktığı aydan itibaren maaşlara yansıtılması göz ardı edilemez bir haklı taleptir. Memur ve emeklilerimizin seyyanen zamla desteklenmesi, kamuda farklı statülerdeki çalışanlar arasındaki dengesizliği gidermenin tek çaresidir” ifadelerini kullandı.

Maaşlardaki erimeyle kamu çalışanlarının ev kirası, gıda, eğitim ve sağlık giderlerini karşılamakta zorlandığını dile getiren Kabayel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık hedeflerle değil, gerçeklerle hareket etme zamanı gelmiştir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çalışmalarında memur ve emeklilerimize yönelik düzenleme mutlaka yer almalıdır. Kamu çalışanlarının ücret adaletsizliğine ve yoksulluğa teslim edilmemesi için Meclis inisiyatif almalı ve bu sorunu çözmelidir. Türkiye Kamu Sen, her platformda memurlarımızın hakkını savunmaya kararlıdır.”