Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, memur ve emeklilerin maaşlarının hızla eridiğini belirterek acil bir ücret düzenlemesi yapılması çağrısında bulundu.

Kabayel, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, mal ve hizmet fiyatlarının geçen ay ortalama yüzde 3,23 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 33,29 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Kabayel, “Yılın yalnızca temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki enflasyon yüzde 7,5’e ulaşırken, temmuz ayında memur ve emeklilere verilen yüzde 5’lik maaş artışı daha ilk aylardan eriyip yok oldu. Resmî rakamlara göre dahi, kamu çalışanlarının alım gücü üç ay içinde 2,5 puan geriledi” ifadelerini kullandı.

Kabayel, mevcut uygulamaların maaş artışı olarak görülse de, gerçek anlamda bir destek sağlamadığını vurgulayarak, “Artık alışılagelmiş bir tabloyla karşı karşıyayız: Enflasyon hedefleri tutmuyor, maaşlar eriyor. Çarşıdan pazara, mutfaktan cebe yansıyan zamlar, memur ve emeklilerin bütçesini her geçen gün daha fazla zorluyor. Hedeflenen enflasyona endekslenen maaş artışları, bir zam olmaktan çıkmış, adeta ön ödemeli enflasyon düzeltmesine dönüşmüştür” dedi.

Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Kabayel, ücret adaletsizliğinin giderilmesi için şu önlemlerin alınmasını şu şekilde talep etti: “Refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı anda maaşlara yansıtılması, seyyanen zam ile kamuda farklı statüler arasında oluşan dengesizliğin giderilmesi.”

Kabayel, sözlerini şöyle tamamladı: “Ücret dengesizliği ve hızla eriyen maaşlarla bu yolun yürünemeyeceği açıktır. Memur ve emekliler daha fazla mağdur edilmemeli, alın terlerinin karşılığını almak için acil ve adil bir düzenleme yapılmalıdır. Türkiye Kamu Sen, her platformda kamu çalışanlarının hakkını sonuna kadar savunmaya kararlıdır.”