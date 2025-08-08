Yozgat Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü’nün katkılarıyla çocuklara unutulmaz anılar yaşatıyor. Çapanoğlu Mahallesi 1. TOKİ konutlarında bulunan Yusuf Başer parkında düzenlenen ve Şeyh Osman Mahallesi Yozgat Park’ta saat 15.00/17.00 arasında düzenlenecek etkinlikte çocuklar at binmenin heyecanını yaşarken hem de hediyelerle sevinecek.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Kazım Arslan, etkinliğin amacının çocukların yaşadıkları şehre olan sevgisini ve bağlılığını artırmak olduğunu belirtti.

Başkan Arslan, “Yozgat’ımızın çocukları şehrini daha çok sevsin, burada güzel şeylerin olduğunu görsün istiyoruz. Geçen hafta burada mahalle şenliği düzenlemiştik, şimdi ise ata binme etkinliği gerçekleştiriyoruz. 21 Ağustos’tan itibaren Sürmeli Şenlikleri kapsamında yine şehrimize ve çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler yapacağız” dedi.

Arslan, belediyecilik hizmetlerinin sadece altyapı ve temel hizmetlerle sınırlı olmadığını, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Asli görevlerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz, ancak aynı zamanda şehrimizin sosyal yönünü güçlendirecek etkinlikleri de ihmal etmiyoruz. İki gün sürecek etkinlik kapsamında çocuklarımız farklı mahallelerde de ata binecek, çeşitli hediyelerle mutlu olacaklar. Desteklerinden dolayı Türkiye Jokey Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Yozgat’ın çocuklarını düşündükleri ve böyle bir etkinliği şehrimizde gerçekleştirdikleri için minnettarız.”