Yılmaz, savunma sanayisinin Türkiye’nin stratejik gücü ve bağımsızlığının teminatı olduğunu belirterek, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan casusluk vakaları, içeriden yürütülen ihanetin en açık ve alçak göstergesidir. Bu hainler yüce Türk Devleti tarafından en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. İçimizdeki ihanet şebekeleri ibretlik bedeller ödemelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye İttifakı Partisi olarak casusluk ve ihanetin affedilemez bir suç olduğunu vurgulayan Yılmaz, savunma sanayisine zarar vermek isteyen her türlü iç ve dış bağlantılı yapılanmanın kökünün kazılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, “Devletimizin aldığı her kararı destekliyor, güvenlik kurumlarımızın kararlılığına güveniyoruz” dedi.

Yılmaz, Türkiye’nin tarih boyunca benzer ihanetlerle karşılaştığını ancak Türk Devleti ve milletinin her defasında hainlere geçit vermediğini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle ve devletiyle ilelebet var olacaktır. Türkiye İttifakı Partisi, her şartta devletimizin ve milletimizin yanında olacak, savunma sanayimizin millîleşmesi için atılan her adımı desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.