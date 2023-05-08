TÜİK verilerine göre, son yapılan araştırma sonuçlarında, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2022 yılında 48 bin 642 lira iken, İBBS 2’nci düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 69 bin 904 lira ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 59 bin 798 lira ile TR51 (Ankara) bölgesi ve 59 bin 272 lira ile TR31 (İzmir) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 23 bin 063 lira ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri ise, yüzde 28,3 artarak 2022 yılı anket sonuçlarına göre 98 bin 416 lira oldu.

Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre yüzde 30,1 artarak 37 bin 400 liradan 48 bin 642 liraya yükseldi.

En yüksek yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri de tek kişilik hanelerde oldu.

Aralarında Yozgat'ında bulunduğu TR72 bölgesinde ise ortalama fert geliri yıllık 32 Bin 500 ile 41 Bin 999 lira olarak kayıtlara geçti. Haber Merkezi