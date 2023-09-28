Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 95 bin 145’ini otomobil, 35 bin 743’ünü traktör, 28 bin 790’ını kamyonet, 11 bin 271’ini motosiklet, 6 bin 432’sini kamyon, 3 bin 1’ini minibüs, bin 264’ünü otobüs, 631’ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 bin 267 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Ağustos ayında 5 bin 267 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 388’ini otomobil, 765’ini kamyonet, 483’ünü traktör, 383’ünü motosiklet, 88’ini minibüs, 121’ini kamyon, 26’sını otobüs, 13’ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. (İHA)