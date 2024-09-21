Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muharrem Kırak danışmanlığında geliştirilen yapay zeka destekli tekerlekli sandalye, Teknofest Engelsiz Yaşam Teknoloji Yarışması’nda büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Ikincisi Oldu2

Boğazlıyan Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yeğitek'te görev yapan Mehmet Akınol’un yürüttüğü proje, Türkiye ikincisi olarak önemli bir ödüle layık görüldü.

Yozgat Bozokspor-Orduspor maç sonucu: 1-1 Yozgat Bozokspor-Orduspor maç sonucu: 1-1

Türkiye Ikincisi Oldu

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu yenilikçi tekerlekli sandalye, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu başarı, öğretmenlerin teknoloji alanındaki çabalarının ve emeğinin karşılığını aldığını gösteriyor.

Türkiye Ikincisi Oldu1

Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Başarılı öğretmenler Samet Cengiz ve Mehmet Akınol’u tebrik ediyor, ilerleyen süreçte de yeni başarılara imza atmaları temennisiyle başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir