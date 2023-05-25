Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan “Bozok Beton Kano Takımı”, "AK ANA" isimli kanoları ile 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ayazağa Yerleşkesinde düzenlenen Üniversitelerarası Beton Kano 2023 Yarışması’nda ikincilik elde etti.

Beton Kano 2023 Yarışmasına Türkiye’nin farklı üniversitesinden katılan takımlar sunum, estetik, dayanım ve sportif kategorilerinde değerlendirildi.

Yarışma sonuçlarında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü “Bozok Beton Kano Takımı” bu yıl ikinci kez katıldığı Üniversitelerarası Beton Kano 2023 Yarışması’nda “AK ANA ” isimli kanoları ile ikincilik ödülü aldı.

Talha Allahverdi (Kaptan), Mehmet Güler, Kutan Berke Çapan, Veli Emin Balı, Zeynep Gülçin Kalabalık, Aytaç Açıkyürek, Mustafa Ünal Karakeçilioğlu, Salahadın Alsaleh ve Serkan Can Satılmış olmak üzere 9 kişiden oluşan Bozok Beton Kano Takımı’nın danışmanlığını ise Doç. Dr. Yuşa Şahin, Doç. Dr. Hüseyin Çilsalar ve Arş. Gör. Yunus Gündüz yürütüyor.

“Bozok Beton Kano Takımı”nın elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Üniversitemiz çok farklı alanlarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Beton Kano Takımımız geçen yıl katıldığı yarışmada üçüncülük ödülü aldı. Bu yılki yarışmalarda ise ikincilik ödülü alarak başarı trendini yükseltti. İnşallah önümüzdeki yıl birincilik ödülü ile başarılarımızı taçlandırırız. Başarıda emeği geçen takım üyelerini, danışman hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi. Haber Merkezi