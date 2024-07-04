EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Maç, 6 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22:00'da başlayacak. Türkiye'nin bu önemli müsabakasında düdük çalacak isim de belli oldu.

Fransız hakem Clement Turpin, Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final mücadelesinde görev yapacak. Turpin'e maçta Nicolas Danos ve Benjamin Pages yardımcı olacak.

Maçın 4. hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacakken, VAR hakemi olarak Fransız Jerome Brissard görev yapacak. Haber Merkezi