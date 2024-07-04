EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye A Milli Takımı, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Maç, 6 Temmuz Cumartesi akşamı saat 22:00'da başlayacak. Türkiye'nin bu önemli müsabakasında düdük çalacak isim de belli oldu.

A Milli Takım (2)

Fransız hakem Clement Turpin, Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final mücadelesinde görev yapacak. Turpin'e maçta Nicolas Danos ve Benjamin Pages yardımcı olacak.

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Maçın 4. hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olacakken, VAR hakemi olarak Fransız Jerome Brissard görev yapacak. Haber Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi