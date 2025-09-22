Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan genç doktor, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz temmuz ayında New York’a taşınan Bilgen, North Shore Üniversitesi Hastanesi’nde cerrahi ihtisasına başladığını duyurdu.

Sosyal Medya’dan Paylaşımda Bulundu

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İdil Bilgen, “Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Hayatına Dair Önemli Dönüm Noktaları

Haziran 2024: Tıp fakültesinden mezuniyet

Eylül 2024: Miss Turkey birinciliği ve Ukrayna’da kadın sağlığı farkındalığı çalışmaları

Mart 2025: Northwell’de ihtisasa kabul edildi

Mayıs 2025: USMLE Step 3 sınavını başarıyla geçti

Mayıs 2025: Miss World yarışmasında çeyrek finale yükseldi

Temmuz 2025: New York’a taşındı

Ağustos 2025: New York’un önde gelen hastanelerinden birinde çalışmaya başladı

Bingöl’e Atandı Ama Gitmedi!

Bilgen, geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atanmış, ancak Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki görev yerine gitmemişti.

25 yaşındaki genç doktor, verdiği bir röportajda hayatına hekim olarak devam etmek istediğini ve onkoloji alanında uzmanlaşmayı hedeflediğini belirtmişti.