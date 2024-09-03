1969 Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu’nun vefat ettiği bildirildi. 79 yaşındaki Kantarcıoğlu, tedavi gördüğü Büyükçekmece'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi, ünlü ismin kızı Ebru Kantarcıoğlu duyurdu.

SAĞLIK SORUNLARI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORDU

Ebru Kantarcıoğlu, annesinin sağlık sorunlarına dair ayrıntılar verdi. Kantarcıoğlu, kalp yetmezliği ve diz kapaklarındaki sorunlar nedeniyle tedavi görüyordu. Ayrıca, 4-5 yıl önce geçirdiği bir düşme sonucu kalçasını kırması, sağlık durumunu daha da kötüleştirdi. Son olarak, bir arkadaşının evinde rahatsızlanarak acil servise kaldırılan Kantarcıoğlu’nun bilinci, 2-3 gün içinde kapandı. Ebru Kantarcıoğlu, annesinin iyileşme sürecinin umut verici olduğunu, ancak maalesef vefat ettiğini belirtti.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Simla Kantarcıoğlu için dün Büyükçekmece'deki Güzelce Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ardından, Kasımpaşa-Kulaksız'daki aile mezarlığında toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri, eski güzellik kraliçesini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Simla Kantarcıoğlu, güzelliği ve zarafetiyle hafızalarda yer etmiş bir isimdi. Uzun yıllar sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kantarcıoğlu'nun vefatı, ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.