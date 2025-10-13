A Millî Takım, deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1’lik farklı bir skorla mağlup etmesinin ardından, gözünü bir sonraki mücadelede de galibiyete çevirdi. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde, grubun açılış maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşan milliler, rakibini 3-2’lik skorla mağlup etmişti

Milli Takım Kocaeli’nde Sahne Alıyor

A Millî Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Futbolseverler için Türkiye-Gürcistan karşılaşması öncesi geri sayım başladı. E Grubu’ndaki 4. maçında Gürcistan’ı ağırlayacak olan milliler, Kocaeli Stadyumu’nda sahne alacak.

Bulgaristan’a Yarım Düzine Gol

Ay-Yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki bir önceki maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Millilerin gollerini 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Viktor Popov (kendi kalesine), 51. ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ve 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

TV8 ve Exxen’de Canlı Olarak Yayınlanacak

Grubun açılış maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup eden A Millî Takım, bu kez Kocaeli Stadyumu’nda rakibini ağırlayacak. Türkiye-Gürcistan mücadelesi 14 Ekim Salı günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.