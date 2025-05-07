Verilere göre, Türkiye’de toplam mevduatların yüzde 35,5’i döviz cinsinden olurken, Yozgat bu oranı yüzde 45,7 ile geride bıraktı.

Bu oranla Yozgat, döviz mevduatı en yüksek iller arasında 7’nci sırada yer aldı.

YOZGAT HALKI NE DÜŞÜNÜYOR?

İleri Gazetesi ekibi olarak Yozgat sokaklarında mikrofon uzattığımız vatandaşlar, döviz mevduatı oranlarındaki artışı farklı açılardan değerlendirdi.

Geçim sıkıntısından tasarruf alışkanlıklarına kadar birçok konuda görüş beyan eden Yozgatlılar, kendi mali durumlarını da gözler önüne serdi.

“15 BİN LİRA MAAŞLA NE YATIRIMI YAPAYIM?”

Vatandaşlardan Hüsnü Rıza Yüksel, dövize yatırım yapacak birikimi olmadığını belirterek, “İyiymiş yani. Bizim hemşehrimiz. Zararı olmaz. Aldığım 15 bin lira maaş. Ne yatırımı yapayım, açım” dedi.

“SIKIYORUZ AMA YETMİYOR”

Emekli Şahin Ekici ise artan hayat pahalılığına dikkat çekerek, “12 bin 500 lira maaş alıyoruz. Orayı sıkıyoruz, oraya veriyoruz. Zor geçiniyoruz. 14 bin 500 oldu maaş. Yine de zor geçiniyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE YAŞAMAK ZORLAŞTI”

Bir diğer vatandaş Lolita, “Son zamanlarda her şey pahalandı. O yüzden zor Türkiye’de yaşamak” diyerek, ekonominin etkilerini hissettiğini dile getirdi.

“BEN DOLAR YERİNE ALTINA YATIRIM YAPIYORUM”

Ayla Avşar ise dövize yatırım yapmadığını ifade ederek, “Yozgat’ın dolar zengini iller arasında yer almasına şaşırdım. Beklemiyordum. Ben dolara yatırım yapmıyorum. Daha çok altına yöneliyorum” diye konuştu.

“YATIRIMLAR GURBETÇİLERİN OLABİLİR”

Yozgat’ta yaşayan Mehmet Pehlivan ise döviz hesaplarının büyük kısmının gurbetçilerin etkisiyle oluştuğunu savundu: “Yozgat’ın dolar zengini iller arasında yer aldığına göre, bu yatırımların çoğu yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz tarafından yapılıyor. Banka hesaplarını Yozgat’ta tutuyor olabilirler. Yerel halk olarak bu kadar yüksek birikimimiz yok.”

“YOZGAT KİRLİ ÇIKI!”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise durumu mizahi bir dille eleştirerek, “Yozgat kirli çıkı zaten. Görsen sadaka verecek adamlardan külçeyle para çıkıyor. Ben yatırım yapacak parayı bulamıyorum. Günü kurtarıyorum” dedi.

“PARAM OLSA TİCARETE YATIRIM YAPARIM”

Ahmet Nuri Özel ise Yozgat’taki döviz oranlarının arkasında gurbetçi tasarruflarının olduğunu savunarak, “Yatırımlar daha çok yurt dışındaki Yozgatlılara ait. Param olsa ticarete yatırım yaparım. İnsanlara faydalı olmayı düşünürüm. Paramı sadece mevduatta tutmam” şeklinde konuştu.

GURBETÇİLERİN ETKİSİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Uzmanlar, özellikle Yozgat gibi gurbetçi yoğunluğu yüksek illerde döviz hesaplarındaki artışın temel nedenlerinden birinin yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’deki banka hesaplarına yaptıkları yatırımlar olduğunu belirtiyor.