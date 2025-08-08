Türkiye’de faaliyet gösteren 7 özel banka, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. Yüzlerce kişiye istihdam kapısı aralayacak alımlar, farklı şehirlerde ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar için ilanlar bankaların resmi kariyer sayfaları ve Kariyer Kapısı üzerinden erişime açıldı.

Hangi bankalar personel alımı yapıyor?

Personel alım ilanı yayımlayan bankalar şunlar:

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

Denizbank

Garanti BBVA

Albaraka Türk Katılım Bankası

QNB Finansbank

Şekerbank

Yapı Kredi Bankası

Bankalar, insan kaynakları politikaları doğrultusunda, müşteri hizmetlerinden satış-pazarlamaya, teknik destekten çağrı merkezi ve operasyonel işlere kadar çok sayıda pozisyonda istihdam sağlayacak.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Alımları

TEB, çeşitli şehirlerde açık pozisyonlar için alım yapacağını duyurdu. Banka; müşteri temsilcisi, şube içi operasyon personeli, dijital bankacılık asistanı gibi farklı alanlarda adaylara başvuru imkânı sunuyor. Detaylı ilan bilgileri bankanın kariyer sayfasında yer alıyor.

Denizbank, Garanti BBVA ve Albaraka Türk Alımları

Ülke genelinde güçlü şube ağına sahip olan Denizbank, Garanti BBVA ve Albaraka Türk de Ağustos ayı itibarıyla çok sayıda pozisyon için personel alımı gerçekleştirecek. Özellikle yeni mezunlar ve deneyimli adaylar için farklı düzeylerde pozisyonlar sunuluyor.

QNB Finansbank Personel Alımı

QNB Finansbank da ilanlarını yayımlayarak personel arayışına başladı. Satış temsilciliği, çağrı merkezi müşteri temsilciliği ve IT departmanına yönelik alımlar ön planda yer alıyor.

Şekerbank’tan Yeni İstihdam Duyurusu

KOBİ ve tarım bankacılığı alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Şekerbank, Ağustos ayında çeşitli pozisyonlar için personel arayışını sürdürüyor. İlana göre şubelerde görev alacak operasyon ve bireysel bankacılık personelleri için alımlar yapılacak.

Yapı Kredi Bankası Alım Yapıyor

Yapı Kredi Bankası da yayımladığı duyuruyla yeni dönem personel alımlarına start verdi. Başta büyük şehirler olmak üzere Türkiye genelinde şube içi operasyonlar, dijital bankacılık ve teknik kadrolarda görev alacak adaylar aranıyor.

Başvuru Koşulları Neler?

Her bankanın alım kriterleri farklılık gösterse de genel şartlar arasında şunlar öne çıkıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak (pozisyona göre değişkenlik gösterebilir)

İletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, ilgili bankaların resmi internet siteleri üzerinden veya e-Devlet entegrasyonu bulunan Kariyer Kapısı ([https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr](https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr)) üzerinden yapılabiliyor. Adayların başvuru süreci ve son tarihleri dikkatle takip etmesi öneriliyor.