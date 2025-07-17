Geçtiğimiz yılın göç şampiyonu Gümüşhane’nin yerini bu yıl Yozgat aldı.

Yozgat, Nüfusa Oranla En Fazla Göç Veren İl Oldu

2024 verilerine göre Yozgat, nüfusuna oranla en fazla yurt dışına göç veren il olarak ilk sıraya yerleşti. TÜİK verilerine göre Yozgat’tan bir yıl içinde yurt dışına göç eden kişi sayısı 1.855 olarak kaydedildi. Bu rakam, ilin toplam nüfusuna oranlandığında %0,46’lık bir orana tekabül ediyor. Bu oran, Türkiye ortalamasının (%0,18) yaklaşık üç katı seviyesinde.

Yozgat, bir önceki yıl olan 2023’te de göç oranı açısından dikkat çekmiş ve %1,52 ile Gümüşhane'nin ardından ikinci sırada yer almıştı.

2023 yılında ise göçün en yoğun yaşandığı il Gümüşhane olmuştu. Gümüşhane’den yurt dışına göç eden 7.171 kişinin, ilin toplam nüfusu olan 145.822’ye oranı %4,92 gibi rekor seviyeye ulaşmıştı. Bu oran, Türkiye genelinde başka hiçbir ilde görülmedi ve her 100 kişiden 5’inin yurt dışına göç ettiğini ortaya koydu.

2024’te ise Gümüşhane %0,45 oranla ikinci sıraya geriledi. Onu %0,41 ile Tunceli ve Aksaray izledi. Bu yıl göç oranı %0,50’yi aşan hiçbir il bulunmuyor.

Göç Sayısı Azaldı, Oranlar Düştü

Türkiye genelinde yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla %40,6 oranında azaldı. 2023’te 714 bin kişi Türkiye’den yurt dışına göç etmişken, bu sayı 2024’te 424 bin 345’e geriledi. Göç edenlerin %55,7’sini erkekler, %44,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Türk vatandaşlarının toplam göç içindeki payı da dikkat çekici şekilde azaldı. 2023’te 291 bin 377 olan Türk vatandaşlarının yurt dışına göç sayısı, 2024’te 151 bin 140’a düştü.

Yetkililere göre bu düşüş, göç isteğinin azalmasından ziyade dış ülkelerin sınır politikalarının sıkılaştırılması ve göç etmeyi planlayanların büyük kısmının önceki yıllarda gitmiş olmasından kaynaklanıyor.

Kilis ve Hakkâri'de Göç Oranları Arttı

2024 yılında hemen hemen tüm illerde göç oranlarında düşüş görülürken, yalnızca iki ilde artış kaydedildi: Kilis ve Hakkâri. Ancak bu iki ilin toplam göç sayısı oldukça düşük seviyelerde kaldı ve ülke genelindeki sıralamayı etkilemedi.

En Fazla Göç Veren Büyükşehir: İstanbul

Sayısal olarak bakıldığında, Türkiye’den yurt dışına en fazla göç veren il her zamanki gibi İstanbul oldu. 2024 yılında İstanbul’dan yurt dışına göç eden kişi sayısı 40 bin 351 olarak açıklandı. Onu sırasıyla Ankara (12 bin 294), İzmir (9 bin 626), Antalya, Gaziantep ve Bursa izledi. Bu üç şehir, nüfuslarına oranla değerlendirildiğinde göç sıralamasında daha yukarıda yer aldı.

Göç Oranının En Düşük Olduğu İller

Göç oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise Ardahan ilk sırada yer aldı. Ardahan’ı Bayburt, Kastamonu, Bitlis ve Artvin takip etti. Bu illerdeki yurt dışı göç oranları, ülke ortalamasının oldukça altında kaldı.