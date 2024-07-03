Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında dereceye giren öğrencileri ve ailelerini makamında ağırladı.

Öğrenciler ve aileleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Tahir Ardal, dereceye giren öğrencilere başarılarının devamını diledi. Kaymakam Ardal, dereceye giren öğrencilere hayırseverlerin katkıları ile bisiklet hediye etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Kaymakamımız Sayın Tahir Ardal, LGS sınavında dereceye giren öğrencilerimizi ve ailelerini makamında kabul etti. Öğrencilerimiz ve aileleri ile bir süre sohbet eden Kaymakamımız, dereceye giren öğrencilerimize başarılarının devamını dileyerek hayırseverimizin katkıları ile bisiklet hediye etti. Sayın Kaymakamımıza, hayırseverimize, öğrencilerimizi büyük bir özveri ile sınavlara hazırlayan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve desteğini hep hissettiğimiz velilerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.