Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerli mercimek çeşitlerini Yozgat çiftçilerine tanıtmak ve ekimlerini yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan yerli mercimek çeşitlerinin demonstrasyonlarının hasat ve harmanları yapıldı.

Hasat ve harmanlar İl Müdürü Tanju Özkaya’nın katılımı ile teknik personel tarafından çiftçilerle birlikte yapıldı.

Yapılan demonstrasyonla ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi: “İnsan beslenmesinde kullanılan temel besin kaynağı olan baklagillerin üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. Bilindiği üzere ülkesel bazda yeşil mercimekte en fazla üretim İlimizde yapılmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu üretimi daha da artırmak ve yerli çeşitlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon çalışmaları yapıyoruz. İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde kendi aralarında değişimle ve piyasadan aldıkları tohumluklarla ekim yapmaktadırlar. Oysa Bakanlığımızın araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan daha çok verim veren çeşitlerimiz mevcuttur. Bu çeşitleri ilimiz çiftçilerine tanıtarak yaygınlaştırmak için ilimizde yeşil mercimek ekimini en çok yapıldığı merkez, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerimize bağlı 7 köyde 8 önder çiftçimizle birlikte 95 dekar alanda demonstrasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan kışlık yeşil mercimek çeşidi Yusufhan, yazlık yeşil mercimek çeşitlerinden Bozok-Karagül-Meyveci2001 ve Gümrah çeşitleriyle kırmızı mercimek çeşidi Kafkas çeşidi ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan yazlık yeşil mercimek çeşidi Sultan yeşil mercimek çeşitlerinin hasatları yapıldı. Yapılan bu demonstrasyonumuz, üretim sezonu boyunca teknik personelimiz tarafından takibi yapıldı. Bu sene iklim faktörlerinin olumsuz etkilerine rağmen ortalama verimlerin üzerinde verimler aldık. Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüleri tarafından ıslah edilmiş bu çeşitleri çiftçilerimize ekmelerini ve yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz.”