Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Vakıf Başkanı Aylar’a teşekkür ederek, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette, şehit aileleri ve gazilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vakıf çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Lokman Aylar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın 9 Ekim 1994 tarihinde kurulduğunu belirterek, “Vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere görev sırasında yaralanan gazilerimiz ile şehitlerimizin kıymetli ailelerine ekonomik ve sosyal destek sağlamak amacıyla faaliyet yürütüyoruz” dedi.

1999 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsü kazandıklarını hatırlatan Aylar, vakfa yapılan bağışların vergi muafiyetine tabi olduğunu vurguladı.

Aylar, vakfın amaçları arasında gazilik kavramının saygınlığını korumak, şehit ve gazilerin hatıralarını yaşatmak, toplumsal farkındalığı artırmak ve bu değerleri yeni nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatını birleştiren tek vakıf olduğuna dikkat çeken Aylar, “19 Eylül’ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verildiği gün olarak ‘Gaziler Günü’ ilan edilmesini sağlayan da vakfımızdır” diye konuştu.

Aylar, vakfın aynı zamanda birçok şehit ve gazi derneğinin çatı kuruluşu niteliğinde olduğunu, onursal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Kuvvet Komutanları ve büyükşehir belediye başkanlarının da yer aldığını belirtti.