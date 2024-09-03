Türkiye ile Galler arasındaki heyecan dolu futbol karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte bu önemli maçla ilgili tüm bilgiler:

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Galler ile yapacağı karşılaşma 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

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Karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Maçta, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi hakem olarak görev alacak. Saggi'nin yardımcı hakemleri Morten Jensen ve Anders Olav Dale olurken, dördüncü hakem ise Sigurd Kringstad olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi