Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Sanayicilerimiz çalışıyor, üretiyor, istihdam ve ihracat yapmaya, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Öncü göstergeler de bu yılda Türkiye ekonomisinin yüzde 3 ila 4 büyümesine işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) düzenlenen programda Kayserili sanayicilerle bir araya geldi. Programın açılışında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Önce pandemi ardından Rusya-Ukrayna Savaşı ve daha sonra da 11 ilimizi ve 13 milyondan fazla insanımızı etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme rağmen, sanayicilerimiz çalışıyor, üretiyor, istihdam ve ihracat yapmaya, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Öncü göstergeler de bu yılda Türkiye ekonomisinin yüzde 3 ila 4 büyümesine işaret ediyor. Pandemi döneminden başlayarak sanayici ve iş insanlarımız tarafından bizlere ulaştırılan problemleri üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği vasıtası ile sizlere ilettik. Gerek sizlerin gösterdiği gayret, gerekse ilgili birimlerimizin gayreti ile ülkemizin içinde bulunduğu imkanlar ölçüsünde sorunlarımız çözüme kavuştu. Eminiz ki bu süreçten sonra da bizleri bekleyen makro ve mikro sorunların çözümünde elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Ülkemiz üç ay kadar önce bir deprem felaketi yaşadı. Bu felaket karşısında devlet millet dayanışmasının en güzel örneklerini sergiledik. Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda Kayseri Sanayi odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Mimarsinan ve İncesu Organize sanayi bölgesi, Kayseri Serbest Bölge Sanayici ve iş insanları olarak; 60 kategoride 400 çeşitten fazla ürün çeşidinden oluşan 700 tırdan fazla yardım gönderdik, elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettik. İnşallah şimdide Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun önderliğinde, ‘El Verin Ev Yapalım’ sloganıyla ‘İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası’na tam destek vererek, depremzedelerimizi kalıcı konutlara kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Ülke yatırımlarının büyük bir kısmının deprem riskinin fazla olduğu Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştığını görüyoruz. Son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler, yeni yatırımların bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Marmara bölgesine alternatif, Kırıkkale ve Ankara’dan başlayarak, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Mersin ve Adana gibi illeri içine alacak şekilde 'Orta Anadolu Üretim Havzası' oluşturulması, yaşanabilecek sosyal ve ekonomik kayıpların önüne geçecektir. Bununla birlikte bölgesel kalkınma farklılıklarının da en aza indirilmesine katkı sağlayacaktır. Sizlerin de desteği ile inşallah bunu önümüzdeki dönemde canlandırmayı arzu ediyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de istişare içerinde hareket ederek, sizlerin de destekleri ile şehrimizi ve ülkemizi hak ettiği konuma taşımanın gayretinde olacağız" dedi.