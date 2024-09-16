Türkiye Diyanet Vakfı, kuruluşunun 50. yılına özel olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik projelere devam ediyor.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitim, sosyal faaliyetler, gıda yardımı, barınma ve sağlık alanlarında hizmet veren vakıf, 50. yaşını anlamlı bir yardımla kutladı. Bu kapsamda, Yozgat İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Kadın Kolları iş birliğiyle, 50 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağlandı. Yapılan bu destek, özellikle eğitim döneminin başlangıcında öğrencilere büyük katkı sundu.

Bu etkinlik, vakfın yarım asırlık sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun her kesimine ulaşma çabasını bir kez daha gözler önüne serdi.