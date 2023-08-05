"Milletin azmi" anlamına gelen Azmi Milli ismiyle genç Türkiye Cumhuriyeti bundan 99 yıl önce 1924 tarihinde tanıştı. Orta Anadolu’da bozkırın ortasında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan Azmi Milli Un Fabrikası genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fabrikaları arasında yer alıyor. Azmi Milli Un Fabrikası tarih serüveninde 1997 yılına kadar üretimine devam ederken sonraki yıllarda tarihe ışık tutan bir müze olarak görevini ifa etmeyi sürdürüyor.

Fabrikanın milletin azmi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla kurulduğunu belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray’ımızda bulunan Azmi Milli Un Fabrikamız 3 Ağustos 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla Aksaray’ımızda kurulmuş. 73 yıl bu fabrikamız hizmet veriyor. 1997 yılına kadar üretimini sürdürüyor ve vatandaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlayan bir fabrikamız. 97 yılından itibaren de Aksaray Belediyemize ait olarak şu an müze hizmeti vermektedir. Bilim ve Sanayi Müzesi şeklinde vatandaşlarımıza hizmet veriyor” dedi.

Azmi Milli Sanayi ve Bilim Müzesi olarak tarihe ışık tutan fabrika, haftanın 7 günü ücretsiz olarak ziyarete açık. Zinciriye Mahallesi, Zinciriye Sokak’ta bulunan fabrikanın arşiv kısmında 1924 yılından beri çalışan işçilerin kayıtları bulunurken, 4 kattan oluşan fabrikanın içerisinde o dönemin sistemine ait buğday yıkama, buğday öğütme, buğday temizleme, mekanik değirmenler, torbalama ve dikim makinesi bulunuyor. İHA