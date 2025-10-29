29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olarak ulusal egemenliğin simgesi haline geldi.

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı, yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen törenler, yürüyüşler ve ışık gösterileriyle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim 1923’e giden tarihi süreç, bir kez daha minnet ve gururla hatırlanıyor.

Cumhuriyete Giden Yol: Milli Mücadele’den Ulusal Egemenliğe

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde başlayan çalkantılı süreç, I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’nun işgaliyle yeni bir safhaya geçti.

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Milli Mücadele, halkın iradesine dayalı yeni bir devletin temellerini attı.

23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu kabul ederek egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan etti.

1 Kasım 1922 tarihinde ise saltanat kaldırıldı; böylece monarşi dönemi resmen sona erdi.

Ülke, meclis hükümeti sistemiyle yönetilirken, Atatürk ve yakın çalışma arkadaşları yeni yönetim biçiminin hazırlıklarını titizlikle yürüttü.

“Cumhuriyet” İlk Kez Erzurum’da Telaffuz Edildi

Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet düşüncesini ilk kez 20 Temmuz 1919’da Erzurum’da dile getirdi. Erzurum Kongresi sırasında Vali Mazhar Müfit Kansu’nun “Yeni devletin yönetim biçimi ne olacak?” sorusuna Atatürk şu cevabı verdi:

“Açıkça söyleyeyim, hükümet şekli zamanı gelince Cumhuriyet olacaktır.”

Bu söz, ilerleyen yıllarda Türk milletinin kaderini belirleyecek tarihi sürecin ilk işaretiydi.

Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası üzerine hükûmet krizi yaşandı. Mecliste yeni bir kabine oluşturulamayınca, Atatürk ve İsmet İnönü yönetim sisteminin adını koymak üzere harekete geçti.

Hazırlanan anayasa değişikliği tasarısı 29 Ekim 1923’te Meclis’e sunuldu ve aynı gün oy birliğiyle kabul edilerek Cumhuriyet resmen ilan edildi.

Saatler 20.30’u gösterdiğinde TBMM binasında “Yaşasın Cumhuriyet!” sesleri yükseldi. Ankara’da 101 pare top atışıyla Cumhuriyetin ilanı halka duyuruldu. Mustafa Kemal Atatürk, oy birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

İnkılaplar Dönemi Başladı

Cumhuriyet’in ilanı, sadece bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda toplumsal, siyasal ve kültürel dönüşüm sürecinin başlangıcıydı.

Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen inkılaplar, kısa sürede eğitimden hukuka, kıyafetten sanata kadar her alanda çağdaşlaşmanın kapısını araladı.

Atatürk bu süreci şu sözlerle özetledi:

“Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi Cumhuriyettir.”

Cumhuriyet Bayramı’nın Resmîleşme Süreci

İlk yıl kutlamalar halkın kendiliğinden düzenlediği etkinliklerle gerçekleşti. 26 Ekim 1924 tarihli kararnameyle 29 Ekim gününün “Cumhuriyetin ilanının yıl dönümü olarak” kutlanmasına karar verildi.

Daha sonra 2 Şubat 1925’te Meclis’e sunulan yasa teklifiyle 29 Ekim, “Milli Bayram” ilan edildi.

TBMM’nin 19 Nisan 1925’te kabul ettiği yasayla, Cumhuriyet Bayramı resmiyet kazandı.

O günden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş günü her yıl 29 Ekim’de tüm yurtta, KKTC’de ve dış temsilciliklerde aynı heyecanla kutlanıyor.

102 Yıllık Gurur: “Yaşasın Cumhuriyet!”

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında, bu yıl da Anıtkabir’de resmi törenler, ülke genelinde fener alayları, konserler ve gösteriler düzenleniyor.

Cumhuriyet, 102 yıldır yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık iradesinin simgesi olarak yaşamaya devam ediyor.