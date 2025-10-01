1973 yılında Hatay’da doğdu.

Öğretim Hayatı

İmam Hatip Lisesi'nden (1991), Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden (1995) yılında dereceyle mezun oldu.

Yüksek lisans (2010) ve doktora (2013) eğitimini Ankara Üniversitesinde tamamlayan Çalışkan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yardimcı Doçent (2014) ve Doçent (2018) ünvanı aldı.

İş Hayatı



Hatay'da ticari hayatına devam eden Çalışkan, 2012 yılında Hatay Sanayici ve Iş Adamları Derneği “İnovasyon ve Girişimcilik”te “Yılın İş Adamı” ve 2013 yılında Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi “Stratejik Vizyon Sahibi” İş Adamı ödülüne layık görüldü.

Sosyal, siyasal, bilimsel ve ticari çalışmalar kapsamında 70'i aşkın ülkeye seyahat etti.



Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanvekili ve Hatay Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyesi olup sarı basın kartı sahibi.

20. Dönem TBMM Refah Partisi grubunda milletvekili danışmanlığı yaptı.

Hatay'ın dini ve kültürel değerlerini de ele aldığı yayımlanmış çok sayıda akademik makalesinin yanı sira dokuz kitabi bulunmakta.

1986 yılından günümüze çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan Çalışkan, Milli Gazete köşe yazarı.

Saadet Partisi Genel idaresi Kurulu Üyesi.

Hafız olan ve üniversite öncesi Şam'da dil eğitimi alan Çalışkan, iyi derecede Arapça ve İngilizce biliyor.