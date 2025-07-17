2005 senesinde ABD'de eğitimini tamamlayan Varank, Türkiye'ye dönerek ve Başbakanlıkta göreve başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 2014 senesinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. 2016 senesinde Varank'a büyükelçi ünvanı verildi.

2018 genel seçimleri’nin ardından Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 66. Hükûmette Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevini sürdürdü. 10 Temmuz 2018'de görevi Faruk Özlü'den alarak 2023 genel seçimlerinde Bursa'dan milletvekili olarak meclise atıldı.

Mustafa Varank Evli mi?

Varank, evli ve üç çocoğu vardır.