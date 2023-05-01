Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Samet Cengiz ve öğrenci Duru Dağıstanlı'yı tebrik etti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, “ Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kategorisinde 26 bin başvurudan İstanbul’da yapılan Teknofest'te Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezimizden öğretmenimiz Samet Cengiz ve öğrencimiz Duru Dağıstanlı'nın projesi Türkiye Birincisi oldu. Öğretmen ve öğrencimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir